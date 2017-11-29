Победительница игры "Золотое приключение осени" в Москве и Большом театре

Первые впечатления победительницы игры "Золотое приключение осени-2017" Ирины Гамбаровой. На Эльдорадио Ирина выиграла путешествие на двоих в Москву и приглашения в Большой театр!

Ирина Гамбарова: "Сочинение на тему как я провёл лето, только не лето, а уикенд потому, что не только лето - это маленькая жизнь, но и каждые выходные. Участвуйте и дано вам будет, - в этот расклад я не верила, только очень хотела в Большой театр, потому что во всех маленьких уже была) И как говорил А. Грин «если желание сильно-исполнение не замедлит» и был прав. Большой театр оставил след в моем сердце, я заново влюбилась в оперу, Москва в очередной раз удивила меня и теперь я хочу продолжить своё #золотоеприключениеосени и отправиться в другие оперы мира! Я уже много раз благодарила Эльдорадио ибо есть за что и хочу в очередной раз сказать Спасибо! Вы крутые! Остальным могу сказать - пробуйте, участвуйте, пытайтесь, ну, а, если не везёт в картах - повезёт в любви".

Смотрите фотографии Ирины в нашей группе Вконтакте: https://vk.com/eldoradio?z=album-4581_249782517

Впереди поездки слушателей Эльдорадио в Париж, Вену и Милан! С нетерпением ждём!