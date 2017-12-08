Эльдорадио приглашает вас на ретроспективу "Титаника"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на ретроспективу легендарного фильма "Титаник"! В этом году культовой картине Джеймса Кэмерона, получившей 11 наград кинопремии "Оскар", исполняется 20 лет! В честь этого грандиозного события в Петербурге при поддержке Эльдорадио состоится показ ленты на большом экране.

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 11 по 15 декабря на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на "Титаник"!

Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.