Розыгрыш приглашений на балет "Павана Мавра" на Эльдорадио

Эльдорадио приглашает своих слушателей на балет "Павана Мавра" с мировой звездой Фарухом Рузиматовым!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 11 по 15 декабря на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на элегантный рождественский вечер в стиле Барокко.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные в филармонию на роскошный балет!

Хореографическая фантазия "Павана Мавра" в хореографии Хосе Лимона на тему трагедии Шекспира "Отелло" состоится 23 декабря при поддержке Эльдорадио.

В форме паваны и других придворных танцев эпохи Возрождения разворачивается трагическая история Мавра, его несправедливо подозреваемой жены, вероломного друга Мавра и его жены. Персонажи носят обобщенный характер и поэтому этот балет современен всегда.

Волшебная музыка Вивальди, Генделя, Корелли, Пёрселла прозвучит в исполнении ансамбля старинной музыки QuantumSatis.