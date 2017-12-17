Эльдорадио приглашает вас в кино на трилогию "Властелин колец"

Моя пррррелеесть!...

Эльдорадио приглашает вас на ретроспективу культовой трилогии кинофильма "Властелин колец"! Показ знаменитой картины Питера Джексона, снятой по книгам Джона Рональда Руэла Толкина состоится на большом экране при поддержке Эльдорадио.

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 18 по 22 декабря на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на ретроспективу трилогии "Властелин колец"!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам приглашения на кинопоказ!

"Властелин колец" - один из самых крупных проектов в истории кино. Его реализация заняла восемь лет, трилогия имела большой финансовый успех и является одной из самых прибыльных серий фильмов. Фильмы выиграли 17 премий "Оскар".

Сюжет трилогии следует за хоббитом Фродо Бэггинсом, который идёт в поход вместе с Братством Кольца с целью уничтожения Кольца Всевластия. Это необходимо для окончательной победы над его создателем, Тёмным Властелином Сауроном...

Фильмы демонстрируется в расширенной версии на английском языке с русскими субтитрами.