Эльдорадио разыгрывает пригласительные на шоу "La Verita"

Эльдорадио приглашает своих слушателей первыми увидеть шоу Даниэля Финци Паски "La Verita"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 25 по 29 декабря на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на акробатическую поэму "La Verita", объединяющую в себе театр и цирк, музыку и танец.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные в Большой драматический театр!

Шоу "La Verita" вдохновлено работой Сальвадора Дали — занавесом к балету "Безумный Тристан", расписанным художником в 1940-е годы в Нью-Йорке. Постановка Даниэля Финци Паски "La Verita" — это поэма: в сменяющих друг друга сюрреалистических картинах 11 артистов представляют историю о любви и истине.