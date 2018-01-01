Новогодняя игра "Большая неделя подарков" на Эльдорадио

Эльдорадио поздравляет своих слушателей с Новым годом! Желаем всем вам жизненного благополучия, любви и радости в доме!

Слушайте Эльдорадио со 2 по 8 января и участвуйте в новогодней игре "Большая неделя подарков"!

Год только-только начинается, а Эльдорадио уже вовсю дарит подарки для всей семьи! Выиграйте всевозможные развлечения для себя и близких на 101.4 FM. Вас ждут цирковые и ледовые представления, опера и балет, ледовые скульптуры и импрессионисты, хоккей, кино и ужин в ресторане. Это всё вы можете выиграть на Эльдорадио каждый день в течение новогодних каникул!