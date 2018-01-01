Зима 2018-2019!
Вещание Санкт-Петербург
12+

Новогодняя игра "Большая неделя подарков" на Эльдорадио

Новогодняя игра &quot;Большая неделя подарков&quot; на Эльдорадио
01.01.2018

Эльдорадио поздравляет своих слушателей с Новым годом! Желаем всем вам жизненного благополучия, любви и радости в доме!

Слушайте Эльдорадио со 2 по 8 января и участвуйте в новогодней игре "Большая неделя подарков"! 

Год только-только начинается, а Эльдорадио уже вовсю дарит подарки для всей семьи! Выиграйте всевозможные развлечения для себя и близких на 101.4 FM. Вас ждут цирковые и ледовые представления, опера и балет, ледовые скульптуры и импрессионисты, хоккей, кино и ужин в ресторане. Это всё вы можете выиграть на Эльдорадио каждый день в течение новогодних каникул!

Эльдорадио
...
Прямой эфир
Громкость
Другие станции
Эльдорадио
Перейти на сайт
Сейчас в эфире:
...
...
Плейлист Полный плейлист
Другие станции
Основной эфир
Эльдорадио
...
...
Основной эфир
Радио 7 на семи холмах
...
...
Высокое качество
Настроение любить
Радио 7 на семи холмах / Настроение любить
...
...
Настроение счастья
Радио 7 на семи холмах / Настроение счастья
...
...
Наедине с музыкой
Радио 7 на семи холмах / Наедине с музыкой
...
...
Основной эфир
Европа Плюс
...
...
Высокое качество
TOP 40
Европа Плюс / TOP 40
...
...
Party
Европа Плюс / Party
...
...
LIGHT
Европа Плюс / LIGHT
...
...
NEW
Европа Плюс / NEW
...
...
R&B
Европа Плюс / R&B
...
...
Акустика
Европа Плюс / Акустика
...
...
ResiDANCE
Европа Плюс / ResiDANCE
...
...
Основной эфир
Дорожное Радио
...
...
Высокое качество
Танцы по-русски
Дорожное Радио / Танцы по-русски
...
...
Рок-клуб
Дорожное Радио / Рок-клуб
...
...
Ностальгия
Дорожное Радио / Ностальгия
...
...
Основной эфир
Новое радио
...
...
Основной эфир
Ретро FM
...
...
Высокое качество
Ретро FM 70e
Ретро FM / Ретро FM 70e
...
...
Ретро FM 80e
Ретро FM / Ретро FM 80e
...
...
Ретро FM 90e
Ретро FM / Ретро FM 90e
...
...
Вечеринка Ретро FM
Ретро FM / Вечеринка Ретро FM
...
...
Ретро FM Сан-Ремо
Ретро FM / Ретро FM Сан-Ремо
...
...
Основной эфир
Спорт FM
...
...
Высокое качество
Кекс
Дорожное Радио / Кекс
...
...
Свежее
Европа Плюс / Свежее
...
...
Эльдорадио

Будьте с нами Вконтакте!
Подписывайтесь на нас в Инстаграме!
Следите за нами в Facebook!

close