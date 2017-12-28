Ведущая Эльдорадио Ольга Шмелёва получила Премию Правительства Петербурга

Ведущая Эльдорадио Ольга Шмелёва получила Премию Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики!

28 декабря в «Доме журналиста» губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил Премию Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики 2017 в номинации «Лучшая радиопередача» автору и ведущей программы «Роман с городом» на Эльдорадио Ольге Шмелёвой.

«Роман с городом» – авторская программа Ольги Шмелёвой, которая выходит на Эльдорадио с 2010 года. В радиопередаче ведущая рассказывает об интересных и малоизвестных фактах из жизни Санкт-Петербурга. Каждый выпуск – это отдельная глава в истории города, уникальный целостный рассказ, в котором собраны события, тайны и мифы Северной столицы.

Программа выходит на Эльдорадио каждый будний день в 13:30. Выпуски передачи также доступны в приложении «Подкасты» на смартфонах, что позволяет слушать «Роман с городом» в любое время и в любом месте.

Ольга Шмелёва: «Я с детства мечтала стать журналистом, как Александр Бовин. Телепередача «Международная панорама» мне нравилась гораздо больше мультиков. Но потом меня укусил радиоведущий... Жизнь – удивительная непредсказуемая штука, и вышло так, что моя мечта сбылась. Слово «журналистика» в названии этой премии невероятно мне льстит и греет сердце. Большое спасибо за это признание! И большое спасибо суперкоманде Эльдорадио – людям, которые всегда помогали и поддерживали! И, наконец, особенное большое спасибо нашему любимому городу, говорить о котором можно бесконечно!».