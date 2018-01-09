Розыгрыш приглашений на концерт Найджел Кеннеди.

Эльдорадио дарит своим слушателям пригласительные на концерт британского скрипача-виртуоза Найджела Кеннеди!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 9 по 16 января на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на вечер современного классика!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные в филармонию!

Сольный концерт Найджела Кеннеди состоится 18 января в Санкт-Петербурге при поддержке Эльдорадио.

Классик среди современников и современник среди классиков, этот британский скрипач-виртуоз покорил музыкальных гурманов своим особым подходом к исполнению признанных шедевров. Неутомимый экспериментатор, Найджел Кеннеди вплетает в классику элементы рок-н-ролла и играет рок-н-ролл, как строгую академическую классику.

Знаменитый скрипач сыграет для нас "Новые времена года" Антонио Вивальди в особом авторском прочтении.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на выступление Найджела Кеннеди!