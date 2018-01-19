Вещание Санкт-Петербург
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Эльдорадио приглашает вас на концерт Бьяджо Антоначчи

Эльдорадио приглашает вас на концерт Бьяджо Антоначчи
19.01.2018

Эльдорадио приглашает вас на концерт итальянского певца Бьяджо Антоначчи!

С 22 по 26 января в утреннем шоу на 101.4 FM выигрывайте пригласительные билеты на сольный концерт яркого представителя итальянской эстрады Бьяджо Антоначчи

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь фотографиями на своих страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные билеты!

12 февраля в Петербурге при поддержке Эльдорадио выступит солнечный Бьяджо Антоначчи. Накануне праздника всех влюбленных итальянский певец представит нам свою свежую пластинку "Dediche e Manie". По словам артиста, его лиричные, полные чувственности песни создает сама любовь. Узнаваемый, интимный и мужественный вокал Бьяджо – это посвящение Женщине. Недаром и в родном Милане, и в других городах Италии артист неизменно собирает стадионы, и билеты на его концерты соотечественницы раскупают за три месяца.

Слушайте Эльдорадио и не упустите возможность услышать Бьяджо Антоначчи живьём!

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