Выиграйте билеты на концерт Depeche Mode на Эльдорадио

Легендарные британцы Depeche Mode возвращаются в Петербург при поддержке Эльдорадио! Любимцы публики, пионеры английского электроник-рока приезжают в наш город со своим последним альбомом "Spirit". Эльдорадио приглашает своих слушателей на концерт Depeche Mode!

С 29 января по 4 февраля слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на шоу Depeche Mode.

Пластинка "Spirit", пополнившая дискографию группы 14-м пунктом, уверенно вошла в информационное поле, отметившись на вершинах мировых чартов. Альбом был с теплотой воспринят британскими музыкальными изданиями и критиками. Этой зимой Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер проедутся по Европе и заглянут в Петербург 16 февраля, чтобы сыграть всё новое и лучшее на бис.

Также вас ждёт специальный уик-энд с Depeche Mode 3 и 4 февраля на Эльдорадио! Вы услышите множество песен группы, истории из жизни, а также интересные факты о команде за почти 40 лет творчества.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на концерт культовой группы Depeche Mode!