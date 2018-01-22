Вещание Санкт-Петербург
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Выиграйте билеты на концерт Depeche Mode на Эльдорадио

Выиграйте билеты на концерт Depeche Mode на Эльдорадио
22.01.2018

Легендарные британцы Depeche Mode возвращаются в Петербург при поддержке Эльдорадио! Любимцы публики, пионеры английского электроник-рока приезжают в наш город со своим  последним альбомом "Spirit". Эльдорадио приглашает своих слушателей на концерт Depeche Mode!

С 29 января по 4 февраля слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на шоу Depeche Mode.

Пластинка "Spirit", пополнившая дискографию группы 14-м пунктом, уверенно вошла в информационное поле, отметившись на вершинах мировых чартов. Альбом был с теплотой воспринят британскими музыкальными изданиями и критиками. Этой зимой Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер проедутся по Европе и заглянут в Петербург 16 февраля, чтобы сыграть всё новое и лучшее на бис. 

Также вас ждёт специальный уик-энд с Depeche Mode 3 и 4 февраля на Эльдорадио! Вы услышите множество песен группы, истории из жизни, а также интересные факты о команде за почти 40 лет творчества.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на концерт культовой группы Depeche Mode!

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