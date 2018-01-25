Вещание Санкт-Петербург
12+

Эльдорадио приглашает вас на кинопремьеру фильма "Колесо чудес"

Эльдорадио приглашает вас на кинопремьеру фильма &quot;Колесо чудес&quot;
25.01.2018

Эльдорадио приглашает своих слушателей на закрытый показ нового фильма "Колесо чудес" сценариста и режиссера Вуди Аллена!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 29 января по 2 февраля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на предпремьерный показ на большом экране!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные в кино!

Премьера состоится при поддержке Эльдорадио 7 февраля в киноцентре "Великан Парк".

"Колесо чудес" - история страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.

В главных ролях звёзды первой величины - Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк и Кейт Уинслет.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные в кино. Подписывайтесь на наш Instagram, а также вступайте в нашу группу Вконтакте, там будут специальные розыгрыши для наших друзей в социальных сетях!

Эльдорадио
...
Прямой эфир
Громкость
Другие станции
Эльдорадио
Перейти на сайт
Сейчас в эфире:
...
...
Плейлист Полный плейлист
Другие станции
Основной эфир
Эльдорадио
...
...
Основной эфир
Радио 7 на семи холмах
...
...
Высокое качество
Настроение любить
Радио 7 на семи холмах / Настроение любить
...
...
Настроение счастья
Радио 7 на семи холмах / Настроение счастья
...
...
Наедине с музыкой
Радио 7 на семи холмах / Наедине с музыкой
...
...
Основной эфир
Европа Плюс
...
...
Высокое качество
TOP 40
Европа Плюс / TOP 40
...
...
Party
Европа Плюс / Party
...
...
LIGHT
Европа Плюс / LIGHT
...
...
NEW
Европа Плюс / NEW
...
...
R&B
Европа Плюс / R&B
...
...
Акустика
Европа Плюс / Акустика
...
...
ResiDANCE
Европа Плюс / ResiDANCE
...
...
Основной эфир
Дорожное Радио
...
...
Высокое качество
Танцы по-русски
Дорожное Радио / Танцы по-русски
...
...
Рок-клуб
Дорожное Радио / Рок-клуб
...
...
Ностальгия
Дорожное Радио / Ностальгия
...
...
Основной эфир
Новое радио
...
...
Основной эфир
Ретро FM
...
...
Высокое качество
Ретро FM 70e
Ретро FM / Ретро FM 70e
...
...
Ретро FM 80e
Ретро FM / Ретро FM 80e
...
...
Ретро FM 90e
Ретро FM / Ретро FM 90e
...
...
Вечеринка Ретро FM
Ретро FM / Вечеринка Ретро FM
...
...
Ретро FM Сан-Ремо
Ретро FM / Ретро FM Сан-Ремо
...
...
Основной эфир
Спорт FM
...
...
Высокое качество
Кекс
Дорожное Радио / Кекс
...
...
Свежее
Европа Плюс / Свежее
...
...
Эльдорадио

Будьте с нами Вконтакте!
Подписывайтесь на нас в Инстаграме!
Следите за нами в Facebook!

close