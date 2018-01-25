Эльдорадио приглашает вас на кинопремьеру фильма "Колесо чудес"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на закрытый показ нового фильма "Колесо чудес" сценариста и режиссера Вуди Аллена!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 29 января по 2 февраля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на предпремьерный показ на большом экране!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные в кино!

Премьера состоится при поддержке Эльдорадио 7 февраля в киноцентре "Великан Парк".

"Колесо чудес" - история страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.

В главных ролях звёзды первой величины - Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк и Кейт Уинслет.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные в кино. Подписывайтесь на наш Instagram, а также вступайте в нашу группу Вконтакте, там будут специальные розыгрыши для наших друзей в социальных сетях!