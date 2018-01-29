Узнавайте о начале розыгрыша приглашений на шоу Depeche Mode в приложении Эльдорадио

Для самых преданных поклонников группы Depeche Mode и слушателей Эльдорадио у нас есть радостная новость!

Скачивайте мобильное приложение Эльдорадио для Android и iOS на свой смартфон и получайте оповещения о начале розыгрыша пригласительных на концерт в эфире Эльдорадио!

Мобильное приложение подскажет вам, через сколько минут розыгрыш стартует в эфире, и повысит ваши шансы выиграть пригласительные билеты на главный концерт этой зимы.

Розыгрыши на Эльдорадио проходят в течение всего дня. Для того, чтобы не тревожить пользователей мобильного приложения Эльдорадио ранним утром или поздним вечером, мы отправляем уведомления о старте игры в эфире один раз в день!

Скачивайте мобильное приложение Эльдорадио, наслаждайтесь любимыми песнями и выигрывайте пригласительные билеты на лучшие концерты в Петербурге!