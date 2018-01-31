Игра "Больше, чем любовь" на Эльдорадио

Эльдорадио ко Дню всех влюбленных дарит романтический уик-энд в одном из самых шикарных отелей Санкт-Петербурга!

С 8 по 14 февраля слушайте 101.4 FM, принимайте участие в игре "Больше, чем любовь" и выигрывайте сертификаты на праздничный уик-энд и романтический ужин в одном из самых шикарных исторических отелей нашего города.

Мечтаете отметить День святого Валентина со своим любимым человеком и провести незабываемые выходные?

Слушайте Эльдорадио и звоните в прямой эфир после специального сигнала ведущего по номеру 325 101 4! Ваша задача: угадать, в какой из предложенных книг спрятана валентинка. Каждый слушатель, который даст правильный ответ, получит в подарок сертификат на романтический уик-энд от Эльдорадио.

Смотрите онлайн-трансляцию игры из студии на сайте и в группе ВКонтакте.

Слушайте Эльдорадио, играйте и выигрывайте потрясающий уик-энд и романтический ужин! Сделайте подарок себе и своей второй половинке!