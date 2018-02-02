Выиграйте личную встречу с Depeche Mode на Эльдорадио

Эльдорадио исполняет мечты и дарит своим слушателям личную встречу с одной из самых значимых групп всех времен – Depeche Mode!

Если вы давно мечтали пожать руки этим талантливейшим музыкантам и поблагодарить их за музыку, которая перевернула всю индустрию и вдохновила многих на создание новых шедевров, тогда это ваш шанс.

Участвуйте в розыгрыше личной встречи с 30 января по 12 февраля в нашей группе Вконтакте. Рассказывайте, с чего началось ваше знакомство с творчеством Depeche Mode и что для вас музыка легендарного трио сегодня? Автору самой интересной и удивительной истории мы подарим встречу с любимой группой!

Слушайте 4 февраля эфир Эльдорадио и дозванивайтесь в эфир по телефону 325 101 4. Возможно, именно вам достанется приглашение на встречу с Depeche Mode!

Также вас ждёт специальный уик-энд с Depeche Mode 3 и 4 февраля на Эльдорадио! Вы услышите множество песен группы, истории из жизни, а также интересные факты о команде за почти 40 лет творчества.