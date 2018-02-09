Вещание Санкт-Петербург
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Эльдорадио приглашает на показ фильма "Все деньги мира"

Эльдорадио приглашает на показ фильма &quot;Все деньги мира&quot;
09.02.2018

Эльдорадио приглашает своих слушателей на показ новой картины режиссера Ридли Скотта "Все деньги мира"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 12 по 16 февраля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на закрытый предпоказ фильма "Все деньги мира". В главных ролях  захватывающего триллера сыграли Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер и Марк Уолберг.

Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду — все равно что быть богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти…

Кинопоказ пройдет при поддержке Эльдорадио в кинотеатре "Мираж Синема" на Петроградской стороне.

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