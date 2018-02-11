Вещание Санкт-Петербург
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Розыгрыш приглашений на концерт Ванессы Мэй

Розыгрыш приглашений на концерт Ванессы Мэй
11.02.2018

Эльдорадио дарит своим слушателям пригласительные на концерт виртуозной знаменитой скрипачки Ванессы Мэй!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 12 по 22 февраля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на шоу одной из самых известных исполнительниц мира!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на концерт!

Ванесса Мэй стала одной из первых скрипачек на большой мировой сцене, которым удалось "осовременить" классическую музыку, сделать её доступной и понятной для любителей таких популярных жанров, как поп, рок и техно. Как тонкий музыкант и композитор, Ванесса относится к оригиналам трепетно, и к каждой новой обработке подходит с присущим ей чувством стиля и вкуса. Так признанные шедевры классики получают новое интересное прочтение. Вот почему к ней с одинаковым уважением относятся и обычные меломаны, и ценители традиционной классической музыки.

6 марта при поддержке Эльдорадио мы услышим скрипичные произведения выдающихся композиторов прошлого и настоящего в современной обработке.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на выступление Ванессы Мэй в Санкт-Петербурге!

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