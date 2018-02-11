Розыгрыш приглашений на концерт Ванессы Мэй

Эльдорадио дарит своим слушателям пригласительные на концерт виртуозной знаменитой скрипачки Ванессы Мэй!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 12 по 22 февраля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на шоу одной из самых известных исполнительниц мира!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на концерт!

Ванесса Мэй стала одной из первых скрипачек на большой мировой сцене, которым удалось "осовременить" классическую музыку, сделать её доступной и понятной для любителей таких популярных жанров, как поп, рок и техно. Как тонкий музыкант и композитор, Ванесса относится к оригиналам трепетно, и к каждой новой обработке подходит с присущим ей чувством стиля и вкуса. Так признанные шедевры классики получают новое интересное прочтение. Вот почему к ней с одинаковым уважением относятся и обычные меломаны, и ценители традиционной классической музыки.

6 марта при поддержке Эльдорадио мы услышим скрипичные произведения выдающихся композиторов прошлого и настоящего в современной обработке.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на выступление Ванессы Мэй в Санкт-Петербурге!