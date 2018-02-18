Эльдорадио приглашает вас на предпоказ фильма "Пассажир"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на закрытый предпоказ остросюжетного боевика "Пассажир", с отважным Лиамом Нисоном в главной роли!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 19 февраля по 2 марта на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на предпремьерный показ на большом экране!

Премьера состоится при поддержке Эльдорадио 7 марта в киноцентре "Великан Парк".

Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается…

Слушайте 101.4 FM и смотрите первыми захватывающую картину "Пассажир" на большом экране!. Подписывайтесь на наш Instagram, а также вступайте в нашу группу Вконтакте, там будут специальные розыгрыши для наших друзей в социальных сетях!