Слушатели Эльдорадио встретились с Depeche Mode

16 февраля слушатели Эльдорадио встретились с группой Depeche Mode!

Перед грандиозным концертом в СКК "Петербургский" слушатели Эльдорадио, выигравшие личную встречу со своими британскими кумирами Depeche Mode, сделали памятное фото с Дэйвом Гааном, Мартином Гором и Энди Флетчером. Напомним, что розыгрыш встречи проходил в эфире 101.4 FM, а также в нашей группе Вконтакте.

Слушайте Эльдорадио, подписывайтесь на наш Инстаграм, выигрывайте личные встречи с любимыми музыкантами!