Выиграйте приглашения на фестиваль "Триумф Джаза"

Эльдорадио дарит своим слушателям приглашения на фестиваль "Триумф Джаза"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 26 февраля по 2 марта на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на грандиозный концерт "Триумф Джаза"!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на концерт!

15 марта при поддержке Эльдорадио состоится состоится большой концерт XVIII международного фестиваля Игоря Бутмана "Триумф Джаза"! В фестивале принимают участие Bob James Trio (США) - проект легендарного американского джазового пианиста, композитора, аранжировщика и продюсера Боба Джеймса; Roy Hargrove Quintet (США) – коллектив американского джазового музыканта, лауреата двух премий Grammy, одного из лучших трубачей в мире Роя Харгроув, а также Игорь Бутман и Московский Джазовый Оркестр при участии соул-певца с мировым именем, одного из самых интересных и значимых музыкантов на современной британской сцене – Tony Momrelle (Великобритания).

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на джазовый фестиваль!