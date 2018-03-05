Выиграйте приглашения на кинопоказ "Унесенных ветром"

Эльдорадио дарит своим слушателям приглашения на легендарный фильм всех времен и народов — "Унесенные ветром".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 5 по 7 марта на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на кинопоказ фильма "Унесенные ветром"!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные в кино!

9 марта в киноцентре "Родина" при поддержке Эльдорадио состоится показ культовой картины "Унесенные ветром"!

Могучие ветры Гражданской войны в один миг уносят беззаботную юность южанки Скарлетт О`Хара, когда привычный шум балов сменяется грохотом канонад на подступах к родному дому. Для молодой женщины, вынужденной бороться за новую жизнь на разоренной земле, испытания и лишения становятся шансом переосмыслить идеалы, обрести веру в себя и найти настоящую любовь.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на показ фильма "Унесенные ветром"!