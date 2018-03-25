Вещание Санкт-Петербург
12+

Розыгрыш приглашений на спектакль "Симфония любви"

Розыгрыш приглашений на спектакль &quot;Симфония любви&quot;
25.03.2018

Эльдорадио приглашает своих слушателей и дарит пригласительные билеты на спектакль «Симфония любви»!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 29 марта по 6 апреля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на музыкально-хореографическую постановку «Симфония любви».

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на спектакль.

«Симфония любви» -  неизвестная история любви Сергея Рахманинова, основанная на повести Юрия Нагибина «Сирень», дневниках Веры Скалон и личных письмах композитора. Этот необычный спектакль соединил в себе прекрасную литературу, классическую хореографию и великую музыку, что позволило особенно тонко передать красоту и нежность любви. Главные роли исполняют звезда мирового балета, народная артистка России изысканная Илзе Лиепа и популярный актер театра и кино Игорь Лагутин. В спектакле также принимают участие солисты балета Большого театра России и балетной труппы «Русские сезоны».

Премьера постановки «Симфония любви» состоится при поддержке Эльдорадио. Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты!

Эльдорадио
...
Прямой эфир
Громкость
Другие станции
Эльдорадио
Перейти на сайт
Сейчас в эфире:
...
...
Плейлист Полный плейлист
Другие станции
Основной эфир
Эльдорадио
...
...
Основной эфир
Радио 7 на семи холмах
...
...
Высокое качество
Настроение любить
Радио 7 на семи холмах / Настроение любить
...
...
Настроение счастья
Радио 7 на семи холмах / Настроение счастья
...
...
Наедине с музыкой
Радио 7 на семи холмах / Наедине с музыкой
...
...
Основной эфир
Европа Плюс
...
...
Высокое качество
TOP 40
Европа Плюс / TOP 40
...
...
Party
Европа Плюс / Party
...
...
LIGHT
Европа Плюс / LIGHT
...
...
NEW
Европа Плюс / NEW
...
...
Urban
Европа Плюс / Urban
...
...
Акустика
Европа Плюс / Акустика
...
...
ResiDANCE
Европа Плюс / ResiDANCE
...
...
Основной эфир
Дорожное Радио
...
...
Высокое качество
Танцы по-русски
Дорожное Радио / Танцы по-русски
...
...
Рок-клуб
Дорожное Радио / Рок-клуб
...
...
Ностальгия
Дорожное Радио / Ностальгия
...
...
Основной эфир
Новое радио
...
...
Основной эфир
Ретро FM
...
...
Высокое качество
Ретро FM 70e
Ретро FM / Ретро FM 70e
...
...
Ретро FM 80e
Ретро FM / Ретро FM 80e
...
...
Ретро FM 90e
Ретро FM / Ретро FM 90e
...
...
Вечеринка Ретро FM
Ретро FM / Вечеринка Ретро FM
...
...
Ретро FM Сан-Ремо
Ретро FM / Ретро FM Сан-Ремо
...
...
Основной эфир
Спорт FM
...
...
Высокое качество
Кекс
Дорожное Радио / Кекс
...
...
Свежее
Европа Плюс / Свежее
...
...
Эльдорадио

Будьте с нами Вконтакте!
Подписывайтесь на нас в Инстаграме!
Следите за нами в Facebook!

close