Розыгрыш приглашений на спектакль "Симфония любви"

Эльдорадио приглашает своих слушателей и дарит пригласительные билеты на спектакль «Симфония любви»!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 29 марта по 6 апреля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на музыкально-хореографическую постановку «Симфония любви».

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на спектакль.

«Симфония любви» - неизвестная история любви Сергея Рахманинова, основанная на повести Юрия Нагибина «Сирень», дневниках Веры Скалон и личных письмах композитора. Этот необычный спектакль соединил в себе прекрасную литературу, классическую хореографию и великую музыку, что позволило особенно тонко передать красоту и нежность любви. Главные роли исполняют звезда мирового балета, народная артистка России изысканная Илзе Лиепа и популярный актер театра и кино Игорь Лагутин. В спектакле также принимают участие солисты балета Большого театра России и балетной труппы «Русские сезоны».

Премьера постановки «Симфония любви» состоится при поддержке Эльдорадио. Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты!