Выиграйте путешествие в Прагу на шоу The Rolling Stones!

Эльдорадио дарит своим слушателям настоящее путешествие мечты и приглашения на концерт, о котором даже мечтать было слишком смело!

Встречайте: с 16 по 27 апреля в эфире Эльдорадио розыгрыш путешествий в Прагу на шоу одной из самых успешных групп в истории – The Rolling Stones! Авиаперелёты, проживание, приглашения на концерт - ВСЁ включено!

Слушайте 101.4 FM и звоните по номеру (812) 325 101 4 сразу после специального сигнала – не упустите возможность принять участие в розыгрыше!

Каждый будний день на Эльдорадио будет проходить несколько игр на знание творчества The Rolling Stones. В течение минуты слушателю будет предложено прослушать несколько музыкальных фрагментов. Задача дозвонившегося: определить, какие из прозвучавших песен исполняют The Rolling Stones. Чем быстрее слушатель даёт ответ «Да, это The Rolling Stones» или «Нет, это не The Rolling Stones», тем больше музыкальных фрагментов прозвучит за 1 минуту.

Каждый будний день в 18:50 на Эльдорадио мы будем подводить итоги дня. Слушатель, который набрал наибольшее количество правильных ответов за день, становится победителем и едет в Прагу на шоу The Rolling Stones! Если количество правильных ответов у участников розыгрыша совпадает, победителем становится слушатель, который принимал участие в игре первым.

Каждый день – новый розыгрыш и новый победитель!

Розыгрыш 10 путешествий в Прагу на шоу культовых The Rolling Stones на Эльдорадио стартовал!

Включайте 101.4 FM и выигрывайте!

Cкачивайте мобильное приложение Эльдорадио для Android и iOS на свой смартфон и получайте оповещения о начале розыгрыша путешествий в Прагу в эфире Эльдорадио!

ПОЛОЖЕНИЕ О РОЗЫГРЫШЕ