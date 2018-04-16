Эльдорадио приглашает вас на ретроспективу "Пианиста"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на ретроспективу знаменитой картины "Пианист"! В преддверии 9 мая на широкий экран возвращается шедевр мирового кино Романа Полански "Пианист". Показ легендарной киноленты в Петербурге пройдет 6 мая при поддержке Эльдорадио!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 16 по 27 апреля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на фильм "Пианист"!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные в кино.

Фильм снят по автобиографии Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х годов прошлого века. Главный герой фильма — Владек — занимается искусством до тех пор, пока территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев меняется: их помещают в Варшавское гетто, запрещают работать, унижают, заставляют носить отличительные повязки, а через некоторое время отправляют в концлагерь.

Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.