Эльдорадио приглашает вас на концерт Джеймса Бланта

Эльдорадио приглашает вас на концерт британского музыканта Джеймса Бланта!

С 7 по 11 мая слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты. Концерт в Санкт-Петербурге состоится в рамках мирового турне The Afterlove Tour при поддержке Эльдорадио!

Слушайте Эльдорадио, дозванивайтесь в эфир по телефону (812) 325 101 4 после специального сигнала и выигрывайте приглашения!

Джеймс Блант - музыкант с завидной аристократической родословной, до выхода на сцену бывший капитаном британской армии, сменил бронетехнику на гитару и доказал, что музыка побеждает. Артист впервые привлек внимание всего мира в 2005 году с дебютной работой «Back To Bedlam», а баллада «You're Beautiful» стала его личной классикой. С тех пор он стал одним из самых популярных певцов-песенников. По миру разошлось более чем 20 миллионов копий его альбомов и 12 миллионов синглов. Блант завораживает слушателя искренними и трогательными песнями, не исключавшими, однако, и самоиронии.

Cкачивайте мобильное приложение Эльдорадио для Android и iOS на свой смартфон и получайте оповещения о начале розыгрыша пригласительных билетов на концерт в эфире Эльдорадио!

Слушайте Эльдорадио и получите возможность попасть на концерт утонченной английской музыки в Санкт-Петербурге!