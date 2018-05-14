Эльдорадио приглашает на весенний праздник фонтанов в Петергофе

С 14 по 18 мая в утреннем шоу на Эльдорадио выигрывайте приглашения на весенний праздник фонтанов «Дворцовая сага», который состоится 19 мая на Большом Каскаде Нижнего парка Петергофа.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на праздник в Петергоф!

Красочное представление под названием «Дворцовая сага» объединит мультимедийные технологии со зрелищным театральным действием. Столетняя история пригородных резиденций, рассказанная от лица знаменитого историка искусств А.Н. Бенуа, раскроется в 8 действиях: «Бал во дворцах», «Революция», «Дворцы – народу», «Парки культуры и отдыха», «Война», «Возрождение», «Центры притяжения», «Праздник во дворцах».

По традиции красочная церемония открытия летнего сезона завершится фейерверком над Большим Петергофским дворцом.

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте приглашения на праздник фонтанов!