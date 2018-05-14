Вещание Санкт-Петербург
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"Тайны Петропавловской крепости" на Эльдорадио

&quot;Тайны Петропавловской крепости&quot; на Эльдорадио
14.05.2018

Эльдорадио познакомит своих слушателей с "Тайнами Петропавловской крепости". 

С 21 по 25 мая на 101.4 FM слушайте специальные выпуски программы "Роман с городом: Петропавловская крепость", приуроченные к празднованию 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга, и выигрывайте приглашения на эксклюзивные экскурсии для всей семьи от Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Победители смогут подняться на колокольню, познакомиться с системой курантов, понаблюдать за разводом почетного караула с высоты, свободно прогуляться по «Невской панораме», понаблюдать за выстрелом с самой ближней точки Нарышкина бастиона, отправиться на комфортабельном катере на остров Ореховый, попасть в закрытую для туристов башню Головина или на аутентичный тюремный ужин в одной из камер Трубецкого бастиона.

Приоткройте завесы тайн Петропавловской крепости вместе с Эльдорадио! 

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