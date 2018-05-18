Вещание Санкт-Петербург
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Эльдорадио приглашает на спектакль "Эдип в Колоне"

Эльдорадио приглашает на спектакль &quot;Эдип в Колоне&quot;
18.05.2018

С 21 по 25 мая в утреннем шоу на Эльдорадио выигрывайте приглашения на премьеру спектакля "Эдип в Колоне", которая состоится в день рождения Петербурга, 27 мая, в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Режиссёр постановки - Народный артист России Андрей Кончаловский.

В роли Антигоны - Юлия Высоцкая.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные билеты на спектакль "Эдип в Колоне".

Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский этой весной представил постановку классической трагедии Софокла "Эдип в Кoлoне". В центре сюжета — борьба между царем Афин Тесеем, сыном Эдипа Полиником и приближенным к Эдипу Креонтом за влияние на главного героя и его дочь Антигону. В роли Антигоны — Юлия Высoцкая, в роли Эдипа - Николай Горшков.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на премьеру спектакля "Эдип в Колоне"!

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