26 мая в честь дня рождения Санкт-Петербурга в самом сердце города состоится грандиозное шоу для всех жителей и гостей Петербурга - "Классика на Дворцовой"!

В программе вечера выступления мировые звёзды Роберто Аланья и Александра Куржак, а также "певица мира" Валентина Нафорница. С 315-летием Петербург поздравят золотые голоса российской оперной школы: Венера Гимадиева, Оксана Волкова, Павел Колгатин, Алексей Марков, Александр Трофимов, Алексей Тихомиров. Танцевальную часть шоу украсят солисты Михайловского театра, балет Аллы Духовой «ТОДЕС», артисты балета Театра имени Леонида Якобсона.

Начало в 21:00, вход свободный.