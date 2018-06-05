Каждую пятницу "Курортный роман" на Эльдорадио

Этим летом одна из любимых программ слушателей Эльдорадио "Роман с городом" по пятницам выходит в обновлённом формате!

С 8 июня и до конца августа каждую пятницу в 13:30 на Эльдорадио слушайте специальные выпуски программы "Роман с городом" под названием "Курортный роман". В преддверии выходных Ольга Шмелёва будет делиться со слушателями интересными историями и малоизвестными фактами из жизни пригородных резиденций Санкт-Петербурга.

"Курортный роман" приоткроет завесы многих тайн окрестностей города на Неве, созданных для отдыха и восхищения!

Слушайте каждую пятницу только на 101.4 FM!