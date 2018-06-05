Вещание Санкт-Петербург
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Каждую пятницу "Курортный роман" на Эльдорадио

Каждую пятницу &quot;Курортный роман&quot; на Эльдорадио
05.06.2018

Этим летом одна из любимых программ слушателей Эльдорадио "Роман с городом" по пятницам выходит в обновлённом формате! 

С 8 июня и до конца августа каждую пятницу в 13:30 на Эльдорадио слушайте специальные выпуски программы "Роман с городом" под названием "Курортный роман". В преддверии выходных Ольга Шмелёва будет делиться со слушателями интересными историями и малоизвестными фактами из жизни пригородных резиденций Санкт-Петербурга. 

"Курортный роман" приоткроет завесы многих тайн окрестностей города на Неве, созданных для отдыха и восхищения! 

Слушайте каждую пятницу только на 101.4 FM!

 

 

 

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