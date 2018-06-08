"Охотники за впечатлениями" на Эльдорадио

Эльдорадио устраивает настоящую охоту за впечатлениями!

Слушайте шоу "Лето со светлой головой", накануне выходных Лена Денисова и Дима Довженко будут "охотятся" на самые яркие городские события для пополнения копилки впечатлений, а также разыгрывают приглашения на культурные события, проходящие на крышах Петербурга.

9 июня в рамках игры "Охотники за впечатлениями" приглашаем вас на концерт «Шедевры мировой классики и кино на саксофоне», который пройдет 13 июня.

Вас ждёт необычный музыкальный вечер в компании самого волшебного инструмента – саксофона. Saint-Petersburg Saxophone Quartet покорил сердца многих зрителей по всей России необычным звучанием, изобретательными и оригинальными аранжировками. Новая программа «Шедевры мировой классики и кино» придется по вкусу не только любителям классической, но и эстрадно-джазовой музыки.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на самые интересные городские события в Петербурге!