Смотрите "Алые паруса" с высоты Петропавловской крепости вместе с Эльдорадио

Эльдорадио дарит своим слушателям эксклюзивную возможность увидеть легендарное шоу на Неве "Алые паруса" с высоты Петропавловской крепости!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 18 по 21 июня на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на яркий праздник выпускников.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах ВКонтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио. Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые лучшие фотографии и дарить их авторам приглашения на самый красочный праздник Санкт-Петербурга!

А также участвуйте в розыгрыше приглашений в группе Эльдорадио ВКонтакте! Вступайте в наше сообщество и выкладывайте свои фотографии Петербурга в комментарии к записи. 22 июня мы подведем итоги и подарим одному из участников розыгрыша эксклюзивные приглашения на шоу!

В этом году у праздника "Алые паруса" юбилей, ему исполняется 50 лет! В ночь с 23 на 24 июня году бригантина с алыми парусами войдет в акварторию Невы, а после начнется грандиозный свето-пиротехническй спектакль, который вы сможете наблюдать с лучшего места - со стен Нарышкина бастиона Петропавловской крепости! Прикоснитесь к истории и запомните это шоу на всю жизнь.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на потрясающее шоу "Алые паруса"!