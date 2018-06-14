Эльдорадио приглашает на спектакль на крыше

Эльдорадио приглашает своих слушателей на крышу на просмотр спектакля "Обломов иль Я"!

15 июня в утерннем шоу "Лето со светлой головой" на 101.4 FM в рамках игры "Охотники за впечатлениями" Лена Денисова и Дима Довженко разыграют пригласительные билеты на спектакль "Обломов иль Я".

Зрителей ждет путешествие во внутренний мир героя, человека, гражданина мира. Его имя – Обломов. В спектакле этот персонаж принимает универсальный характер и рассматривается вне времени, культуры, истории. Заглянув в голову господина Обломова, создатели спектакля исследуют причинно-следственную связь внутренних процессов и поведения героя. Почему бездействие? Почему инертность? Почему апатия? Таким образом классическая история, написанная Гончаровым почти двести лет назад, создается заново, интерпретируется и дает свой ответ.

В главных ролях: Антон Леонов, который мастерски перевоплощается и исполняет разные роли - Штольца, Ильинской, Алексеева, Пенкина, Тарантьева, а также Степан Бекетов.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на спектакли на крыше!