Розыгрыш приглашений на ретроспективу фильмов Ксавье Долана

Эльдорадио приглашает своих слушателей на ретроспективу фильмов самого известного канадского режиссёра современности Ксавье Долана на большом экране!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 25 июня по 6 июля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на фильмы, снятые Ксавье Доланом!

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на июльскую ретроспективу фильмов!

Также участвуйте в розыгрыше пригласительных билетов в группе Эльдорадио Вконтакте. И пусть вам сопутствует удача!

Показ картин при поддержке Эльдорадио состоится в киноцентре "Родина". В программе показы 6 фильмов режиссёра на языке оригинала с русскими субтитрами.

03 июля — Это всего лишь конец света

10 июля — И все же Лоранс

17 июля — Мамочка

24 июля — Я убил свою маму

26 июля — Воображаемая любовь

31 июля — Том на ферме

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные на ретроспективу картин Ксавье Долана!