Вещание Санкт-Петербург
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Розыгрыш приглашений на ретроспективу фильмов Ксавье Долана

Розыгрыш приглашений на ретроспективу фильмов Ксавье Долана
24.06.2018

Эльдорадио приглашает своих слушателей на ретроспективу фильмов самого известного канадского режиссёра современности Ксавье Долана на большом экране!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 25 июня по 6 июля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на фильмы, снятые Ксавье Доланом

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на июльскую ретроспективу фильмов!

Также участвуйте в розыгрыше пригласительных билетов в группе Эльдорадио Вконтакте. И пусть вам сопутствует удача!

Показ картин при поддержке Эльдорадио состоится в киноцентре "Родина". В программе показы 6 фильмов режиссёра на языке оригинала с русскими субтитрами.

03 июля — Это всего лишь конец света
10 июля — И все же Лоранс
17 июля — Мамочка
24 июля — Я убил свою маму
26 июля — Воображаемая любовь
31 июля — Том на ферме

Слушайте Эльдорадио и выигрывайте пригласительные на ретроспективу картин Ксавье Долана!

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