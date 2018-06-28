Эльдорадио приглашает на концерт на крыше

Эльдорадио продолжает охотиться за самыми яркими впечатлениями!

Слушайте по пятницам шоу "Лето со светлой головой" на 101.4 FM, Лена Денисова и Дима Довженко будут охотятся на самые интересные городские события для пополнения копилки впечатлений, а также разыграют приглашения на культурные события, проходящие на крышах Петербурга.

29 июня в рамках игры "Охотники за впечатлениями" приглашаем вас на музыкальное шоу "Мы из джаза", которое пройдет 1 июля на крыше.

Пожалуй, самый зажигательный джазовый коллектив Петербурга – Sweet Hot Jazz Band, продолжая лучшие stand-up традиции прошлых лет, представит публике свою новую программу – настоящую ретроспективу популярных композиций из отечественных и зарубежных кинофильмов.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на спектакли на крыше!