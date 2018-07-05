Выигрывайте приглашения на концерт на крыше

Эльдорадио продолжает охотиться за самыми яркими впечатлениями!

Слушайте по пятницам шоу "Лето со светлой головой" на 101.4 FM, Лена Денисова и Дима Довженко будут охотятся на самые интересные городские события для пополнения копилки впечатлений, а также разыграют приглашения на культурные события, проходящие на крышах Петербурга.

6 июля в рамках игры "Охотники за впечатлениями" приглашаем вас на музыкальное шоу "Разговор с ветром. Дудук и гитара над Петербургом" в рамках программы филармония на крыше.

Дудук – инструмент, обладающий совершенно неповторимым тембром: несгибаемым, как пустыня; сильным, будто буря; томным, как виолончель и страстным, словно живое сердце. Дудук – это ожившие легенды сказочных стран, темперамент и страстность. На концерте тембр дудука будет сплетен со звучанием не менее романтичного инструмента – гитары. Новые краски, новые тембры и новые эмоции. Всё это ждёт вас на крыше с панорамным видом на Финский залив, превратив этот концерт в уникальное воспоминание, которое сохранится надолго.

Исполнители: Argishty (дудук) и Антон Глушкин (гитара).

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на музыкальные шоу на крыше!