Вещание Санкт-Петербург
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Выигрывайте приглашения на концерт на крыше

Выигрывайте приглашения на концерт на крыше
05.07.2018

Эльдорадио продолжает охотиться за самыми яркими впечатлениями!

Слушайте по пятницам шоу "Лето со светлой головой" на 101.4 FM, Лена Денисова и Дима Довженко будут охотятся на самые интересные городские события для пополнения копилки впечатлений, а также разыграют приглашения на культурные события, проходящие на крышах Петербурга.

6 июля в рамках игры "Охотники за впечатлениями" приглашаем вас на музыкальное шоу "Разговор с ветром. Дудук и гитара над Петербургом" в рамках программы филармония на крыше.

Дудук – инструмент, обладающий совершенно неповторимым тембром: несгибаемым, как пустыня; сильным, будто буря; томным, как виолончель и страстным, словно живое сердце. Дудук – это ожившие легенды сказочных стран, темперамент и страстность. На концерте тембр дудука будет сплетен со звучанием не менее романтичного инструмента – гитары. Новые краски, новые тембры и новые эмоции. Всё это ждёт вас на крыше с панорамным видом на Финский залив, превратив этот концерт в уникальное воспоминание, которое сохранится надолго.
Исполнители: Argishty (дудук) и Антон Глушкин (гитара).

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на музыкальные шоу на крыше! 

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