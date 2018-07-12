Эльдорадио приглашает на спектакль на крыше

Эльдорадио приглашает своих слушателей на крышу на просмотр спектакля "Монохром"!

13 июля в утреннем шоу "Лето со светлой головой" на 101.4 FM в рамках игры "Охотники за впечатлениями" Лена Денисова и Дима Довженко разыграют пригласительные билеты на яркий спектакль "Монохром" в постановке петербургского авангардного театра АХЕ!

Зрители увидят необычный спектакль этого инженерного театра — "Монохром". В белом свете заключены все цвета. Белый свет, пропущенный сквозь призму, раскладывается на семь цветов. Художники воображают себя актёрами. Актёры вспоминают, что они художники. Художники воспринимают друг друга, как холсты. Себя как кисти. С холстов сходят семь разноцветных потов. Всё это время специально обученный диджей заполняет организованный хаос треугольничками музыкального внимания. К концу постановки белый цвет превращается в белый шум. И что-то ещё.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на спектакли на крыше!