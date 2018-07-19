Вещание Санкт-Петербург
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Эльдорадио приглашает вас на вальс!

Эльдорадио приглашает вас на вальс!
19.07.2018

Эльдорадио приглашает своих слушателей на романтический вечер на крыше, где вы услышите вальс!

20 июля в утреннем шоу "Лето со светлой головой" на 101.4 FM в рамках игры "Охотники за впечатлениями" Лена Денисова и Дима Довженко разыграют пригласительные билеты на нежный концерт "В ритме вальса"!

Несмотря на то, что вальс – это бальный танец, и ассоциируется он с Венскими балами, на предстоящем концерте вы услышите не только Штрауса. Вальс как жанр зажил своей собственной жизнью: Чайковский написал свои лучшие балетные номера в форме вальса. На концерте на крыше услышите и медленный вальс, и джазовый, и грустный вальс в исполнении струнного «Пушкин-квартета».

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на музыкальные вечера на крыше! 

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