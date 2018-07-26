Эльдорадио приглашает на концерт "Романтическая музыка любви" на крыше

Эльдорадио продолжает охоту за впечатлениями!

Каждую неделю накануне выходных ведущие утреннего шоу на Эльдорадио Лена Денисова и Дима Довженко разыгрывают приглашения на самые яркие городские события в эфире.

27 июля слушайте шоу "Лето со светлой головой" на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на самый чувственный концерт этого лета - «Романтическая музыка любви» в рамках программы Филармония на крыше. Здесь прозвучат любовные арии, музыка из фильмов и другие мелодии, основу которых составляют сюжеты об отношениях мужчины и женщины.

