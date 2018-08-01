Эльдорадио приглашает на кинопоказ на крыше

Эльдорадио приглашает своих слушателей на кинопоказ культового фильма "Зеленая миля" на крыше!

Специально среди подписчиков Эльдорадио в Инстаграме (instagram.com/eldoradio) мы разыгрываем пригласительные билеты на показ мистической драмы по одноимённому роману Стивена Кинга, который состоится 6 августа.

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Премьера фильма состоялась 10 декабря 1999 года. Фильм получил 4 номинации на «Оскар», 3 премии «Сатурн», ещё 10 наград и 23 номинации.

Пол Эджкомб — начальник блока смертников в тюрьме «Холодная гора», каждый из узников которого однажды проходит «зеленую милю» по пути к месту казни. Пол повидал много заключённых и надзирателей за время работы. Однако гигант Джон Коффи, обвинённый в страшном преступлении, стал одним из самых необычных обитателей блока.

Режиссёр — Фрэнк Дарабонт. В ролях Том Хэнкс, Дэвид Морс, Майкл Кларк Дункан, Бонни Хант и другие.