Эльдорадио приглашает на спектакль на крыше

Эльдорадио приглашает своих слушателей на спектакль «Пила вино и хохотала» на крыше с незабываемым видом на Финский залив!

Специально для наших друзей ВКонтакте мы запускаем розыгрыш пригласительных билетов на нашумевшую петербургскую постановку, которая состоится 14 августа.

Вступайте в группу Эльдорадио Вконтакте (https://vk.com/eldoradio), участвуйте в розыгрыше, а 10 августа мы подведем итоги и вручим пригласительные нескольким участникам сообщества Эльдорадио!

Спектакль основан на реальных событиях. Впервые для постановки использованы женские откровения и тайны, собранные на просторах интернета.

О чем он? О женщинах, мужчинах, семье, детях, изменах, диетах – обо всём. Все то, что страшно порой рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет. Исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, скрывающихся под никами, снова обретают лица.

Cпектакль смотрится на одном дыхании! Он получился очень жизненным, энергичным, эмоциональным, трогательным и смешным.

В ролях: Анна Быкова и Инна Егорова.