Вещание Санкт-Петербург
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Выиграйте приглашения на показ трилогии "Крестный отец"

Выиграйте приглашения на показ трилогии &quot;Крестный отец&quot;
11.08.2018

Эльдорадио приглашает своих слушателей на показ культовой трилогии "Крестный отец" на большом экране в киноцентре "Родина". 

Слушайте 101.4 FM с 13 по 17 августа и выигрывайте пригласительные билеты на эксклюзивные показы, которые пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. 

Эпическая гангстерская сага Фрэнсиса Форда Копполы занимает значительное место в мировом кинематографе. В центре сюжета - история сицилийского мафиозного клана, история его борьбы за власть над криминальным бизнесом и другими группировками в Нью-Йорке.
Коппола и первоклассные актёры трилогии заново изобрели жанр, наделив жестоких к врагам героев умением любить, преданностью своей семье, что создало из гангстерского фильма настоящую семейную сагу.

Эльдорадио разыгрывает абонементы на все 3 показа. 

Расписание показов:

23 августа в 20:00 - «Крёстный отец», 1972 

24 августа в 20:00 - «Крёстный отец 2», 1974 

26 августа в 20:00 - «Крёстный отец 3», 1990 

 

 

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