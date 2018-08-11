Выиграйте приглашения на показ трилогии "Крестный отец"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на показ культовой трилогии "Крестный отец" на большом экране в киноцентре "Родина".

Слушайте 101.4 FM с 13 по 17 августа и выигрывайте пригласительные билеты на эксклюзивные показы, которые пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Эпическая гангстерская сага Фрэнсиса Форда Копполы занимает значительное место в мировом кинематографе. В центре сюжета - история сицилийского мафиозного клана, история его борьбы за власть над криминальным бизнесом и другими группировками в Нью-Йорке.

Коппола и первоклассные актёры трилогии заново изобрели жанр, наделив жестоких к врагам героев умением любить, преданностью своей семье, что создало из гангстерского фильма настоящую семейную сагу.

Эльдорадио разыгрывает абонементы на все 3 показа.

Расписание показов:

23 августа в 20:00 - «Крёстный отец», 1972

24 августа в 20:00 - «Крёстный отец 2», 1974

26 августа в 20:00 - «Крёстный отец 3», 1990