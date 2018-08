Розыгрыш приглашений на шоу Роджера Уотерса на Эльдорадио!

Эльдорадио приглашает своих слушателей на шоу легендарного музыканта, одного из основателей и лидеров Pink Floyd Роджера Уотерса.

Слушайте 101.4 FM с 20 по 26 августа и выигрывайте пригласительные билеты на концерт в Санкт-Петербурге, который состоится 29 августа в рамках мирового тура Us + Them.

Тур Us + Them назван в честь песни “Us and Them”, вошедшей в альбом Pink Floyd “The Dark Side of the Moon” 1973-го года — одной из величайших работ в истории рока. В новую концертную программу войдут песни из новой сольной работы Роджера Уотерса “Is This the Life We Really Want?” и, конечно, из всех классических альбомов Pink Floyd, в том числе “Animals”, “Wish You Were Here”, “The Wall”.

«Мы отправились в путь с новым шоу, - говорит Роджер Уотерс, - Это будет набор песен из всей моей карьеры в музыке - композиции времен Pink Floyd и несколько новых вещей. Возможно, 80% программы составит старый материал и 20% новый, но все песни будут объединены основной темой. Обещаю, будет так же круто, как и раньше».

Следите за эфиром!