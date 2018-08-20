Выиграйте приглашения на спектакль на крыше

Эльдорадио приглашает своих слушателей на спектакль «Письма нелюбимых» на панорамной крыше с видом на Финский залив!

Для наших друзей ВКонтакте мы запускаем розыгрыш пригласительных билетов на трогательную петербургскую постановку, которая состоится 27 августа.

Вступайте в группу Эльдорадио Вконтакте (https://vk.com/eldoradio), участвуйте в розыгрыше, а 24 августа мы подведем итоги и вручим пригласительные нескольким участникам сообщества Эльдорадио!

В этот вечер актёры Александр Мицкевич и Данил Мухин будут читать стихи, петь, рассказывать истории и размышлять о искусстве. В основе спектакля произведения: Б. Гребенщикова, Ч. Буковски, С. Довлатова, И. Бродского и других классиков.

Это история о самых дорогих и важных для каждого вещах – о наших любимых, о Родине, о потерях и счастье. История, рассказанная словами великих поэтов и писателей. Это честный и прямой рассказ о том, что в несовершенном мире, где каждый из нас пытается найти свое место, главное – это любовь. И ясное осознание того, какая же нам досталась страна и время. История, рассказанная с юмором и надеждой.