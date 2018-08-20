Узнайте первым о начале розыгрыша приглашений на шоу Роджера Уотерса

Эльдорадио приготовило отличную новость для тех слушателей, кто больше всех хочет отправиться на сольный концерт одного из отцов-основателей культовой группы Pink Floyd Роджера Уотерса!

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