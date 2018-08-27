Вещание Санкт-Петербург
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Выиграйте приглашения на музыкальное шоу на крыше

Выиграйте приглашения на музыкальное шоу на крыше
27.08.2018

Эльдорадио приглашает своих слушателей на музыкальное шоу «Soundtrack большого города» на видовой крыше!

31 августа в утреннем шоу "Лето со светлой головой" на 101.4 FM в рамках игры "Охотники за впечатлениями" Лена Денисова и Дима Довженко разыграют пригласительные билеты на одно из самых ярких музыкальных представлений этого сезона "Soundtrack большого города"!

Для наших друзей ВКонтакте мы запускаем специальный розыгрыш приглашений! Вступайте в группу Эльдорадио Вконтакте (https://vk.com/eldoradio), участвуйте в розыгрыше, а 30 августа мы подведем итоги и вручим пригласительные нескольким участникам сообщества Эльдорадио!

"Soundtrack Большого Города" – это  история о том, чем живет и дышит Петербург, о том, как он звучит, как пробуждается и засыпает. 24 часа из жизни города, рассказанные звуком. А что такое город? Это прежде всего люди с их маленькими историями и большими мечтами. Такими простыми, но, в тоже время, такими интересными. Наша история отличается тем, что в ней не один главный герой. Основное действующее лицо спектакля – уличный оркестр. Вместе с ним мы проведем целые сутки – с утра до самой ночи. Будем грустить, любить и улыбаться, а потом простимся с рассветом, чтобы снова встретить новый день…
Проект создан ярчайшими представителями уличной музыкальной культуры Петербурга: молодежным оркестром Street Band и барабанным шоу Drum Time, которые исполнят мировые и любимые хиты от "Битлз" до Леди Гаги.

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