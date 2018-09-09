Выиграйте приглашения на ретроспективу фильмов братьев Коэн

Эльдорадио приглашает своих слушателей на ретроспективу трех фильмов американских режиссеров Итана и Джоэла Коэн на большом экране в киноцентре "Родина".

Слушайте 101.4 FM с 10 по 21 сентября и выигрывайте пригласительные билеты на эксклюзивные показы картин: «Фарго», «Старикам тут не место» и «Внутри Льюина Дэвиса», которые пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Покажите, как выглядит ваше идеальное утро! Делитесь своими фотографиями на страницах Вконтакте, Facebook или Instagram и обязательно указывайте хэштег #эльдорадио . Каждое утро Лена Денисова и Дима Довженко будут выбирать самые интересные фотографии и дарить их авторам пригласительные на июльскую ретроспективу фильмов!

Братья Коэн — американские режиссёры, признанные виртуозы драматургии и незаконопослушные сценаристы — свои истории они всегда придумывают самостоятельно и часто нарушают традиционные сценарные законы. Их самобытный стиль сочетает в себе абсурдистский юмор и сатиру, причудливые образы и насилие, а также комичных персонажей, в которых вы наверняка узнаете кого-нибудь из своих знакомых.

Эльдорадио разыгрывает абонементы на все 3 показа.

Расписание показов:

21 сентября в 21:00 — «Старикам тут не место»

22 сентября в 21:00 — «Фарго»

23 сентября в 21:00 — «Внутри Льюина Дэвиса»