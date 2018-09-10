День с легендой на Эльдорадио: Милен Фармер!

Эльдорадио продолжает дарить своим слушателям музыкальные встречи с артистами, которые оставили свой след в истории!

В эту среду, 12 сентября, на Эльдорадио вас ждёт "День с Легендой" в компании одной из самых популярных певиц современности, несравненной Милен Фармер.

В день рождения знаменитой французской певицы в эфире Эльдорадио будут звучать её лучшие песни, эксклюзивные интервью, а также увлекательные, но малоизвестные широкому кругу, истории из жизни.

Всё, что вы знали о своих любимых музыкантах, и даже немного больше, каждую неделю на 101.4 FM!