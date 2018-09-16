"Театральный роман" для слушателей Эльдорадио

С 17 по 21 сентября слушайте шоу "Утро со светлой головой" на Эльдорадио и выигрывайте приглашения на осенний праздник фонтанов "Театральный роман"! Дозванивайтесь в прямой эфир по телефону (812) 325-101-4 и получите возможность увидеть мультимедийный спектакль под открытым небом. Представление состоится 21 и 22 сентября на Большом Каскаде Петергофа.

В этом году перед зрителями предстанут иронические зарисовки, которые расскажут о разнообразных театральных жанрах – от ритуальных плясок у костра до современных мюзиклов. Героями красочной постановки станут персонажи, которые творят для того или иного театрального жанра: композиторы, драматурги, хореографы, артисты площадного театра. На страницах "Театрального романа" они попытаются выяснить, чей же жанр лучше, чтобы навсегда утвердить его первенство над всеми прочими. Украсит визуальный ряд шоу многочисленные спецэффекты и пиротехника!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на яркий и запоминающийся праздник фонтанов, который состоится при поддержке Эльдорадио!