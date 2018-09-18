День с Легендой на Эльдорадио: Spice Girls!

Сейчас в это сложно поверить, но в 1994 году их набрали по объявлению «Требуются девушки возрасте от 18 до 23 лет, способные петь и танцевать, красивые, трудолюбивые, честные». Кто бы мог подумать тогда, что эта группа станет одной из самых успешных поп-групп в истории музыки? В данный момент они не выступают, но слухи об их воссоединении рождаются каждые полгода.

19 сентября на Эльдорадио "День с Легендой: Spice Girls". Будем слушать мировые хиты группы, фрагменты из эксклюзивных интервью, а также интересные факты, которые дадут возможность узнать Spice Girls с новой стороны.