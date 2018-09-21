Выиграйте приглашения на шоу "Классика в темноте"

Специально для друзей Эльдорадио ВКонтакте мы запускаем эксклюзивный розыгрыш приглашений на иммерсивное шоу-концерт классической музыки "Классика в темноте". Вступайте в сообщество Эльдорадио ВКонтакте и принимайте участие в розыгрыше с 21 по 27 сентября.

"Классика в темноте" - это новое высокотехнологичное шоу о звуках, классической музыке и восприятии ее человеком с эффектом полного погружения и интерактива, которое состоится 28 сентября в Санкт-Петербурге.

Можно долго говорить о нём, но надо смотреть и слушать!

В программу войдут произведения А. Пярта, М. Равеля, А. Вивальди, А. Глазунова, Р. Щедрина, Д. Шостаковича, С. Барбера и др.